Calendario de la Vinotinto en las eliminatorias al Mundial 2026

La Conmebol definió el programa de partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 y confirmó su inicio en septiembre de 2023.

La Vinotinto se estrenará ante Colombia de visita, como ocurrió en el ciclo rumbo a Catar 2022. A continuación, recibirá a Paraguay.

El fixture es el mismo del premundial anterior, por lo que el conjunto venezolano completará la primera vuelta ante Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina.

Para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Conmebol dispondrá de seis cupos directos y una plaza para el repechaje intercontinental.

Calendario vinotinto – Eliminatorias 2026

Jornada 1 – Septiembre 2023 – Colombia vs. Venezuela

Jornada 2 – Septiembre 2023 – Venezuela vs. Paraguay

Jornada 3 – Octubre 2023 – Brasil vs. Venezuela

Jornada 4 – Octubre 2023 – Venezuela vs. Chile

Jornada 5 – Noviembre 2023 – Venezuela vs. Ecuador

Jornada 6 – Noviembre 2023 – Perú vs. Venezuela

Jornada 7 – Septiembre 2024 – Bolivia vs. Venezuela

Jornada 8 – Septiembre 2024 – Venezuela vs. Uruguay

Jornada 9 – Octubre 2024 – Venezuela vs. Argentina

Jornada 10 – Octubre 2024 – Paraguay vs. Venezuela

Jornada 11 – Noviembre 2024 – Venezuela vs. Brasil

Jornada 12 – Noviembre 2024 – Chile vs. Venezuela

Jornada 13 – Marzo 2025 – Ecuador vs. Venezuela

Jornada 14 – Marzo 2025 – Venezuela vs. Perú

Jornada 15 – Junio 2025 – Venezuela vs. Bolivia

Jornada 16 – Junio 2025 – Uruguay vs. Venezuela

Jornada 17 – Septiembre 2025 – Argentina vs. Venezuela

Jornada 18 – Septiembre 2025 – Venezuela vs. Colombia

