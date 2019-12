Calendario de la Vinotinto en las eliminatorias al Mundial 2022

La Vinotinto

Este martes se realizó el sorteo de las eliminatorias sudamericanas. Venezuela empezará su camino a Catar 2022 en marzo de 2020 ante Colombia y Paraguay.

El premundial se disputará hasta noviembre de 2021 con nueve dobles fechas, cuatro en 2020 y cinco en el año siguiente, con cuatro cupos directos al Mundial y uno al repechaje intercontinental.

La Vinotinto deberá oficializar sus sedes para los encuentros como local. Mérida, Barquisimeto, Puerto Ordaz y Caracas se perfilan como ciudades candidatas.

Calendario de Venezuela en las eliminatorias al Mundial 2022

Fecha 1 – Marzo 2020 – Colombia vs. Venezuela

Fecha 2 – Marzo 2020 – Venezuela vs. Paraguay

Fecha 3 – Septiembre 2020 – Brasil vs. Venezuela

Fecha 4 – Septiembre 2020 – Venezuela vs. Chile

Fecha 5 – Octubre 2020 – Venezuela vs. Ecuador

Fecha 6 – Octubre 2020 – Perú vs. Venezuela

Fecha 7 – Noviembre 2020 – Bolivia vs. Venezuela

Fecha 8 – Noviembre 2020 – Venezuela vs. Uruguay

Fecha 9 – Marzo 2021 – Venezuela vs. Argentina

Fecha 10 – Marzo 2021 – Paraguay vs. Venezuela

Fecha 11 – Junio 2021 – Venezuela vs. Brasil

Fecha 12 – Junio 2021 – Chile vs. Venezuela

Fecha 13 – Septiembre 2021 – Ecuador vs. Venezuela

Fecha 14 – Septiembre 2021 – Venezuela vs. Perú

Fecha 15 – Octubre 2021 – Venezuela vs. Bolivia

Fecha 16 – Octubre 2021 – Uruguay vs. Venezuela

Fecha 17 – Noviembre 2021 – Argentina vs. Venezuela

Fecha 18 – Noviembre 2021 – Venezuela vs. Colombia

