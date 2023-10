Calendario de la doble fecha de eliminatorias de noviembre

La Conmebol oficializó el calendario de los partidos de la quinta y sexta jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, en los que la Vinotinto se medirá a Ecuador y Perú en noviembre.

Esta información confirmó, adicionalmente, que por tercer mes corrido la selección venezolana tendrá a Maturín como su sede para el juego en el que oficiará de local.

Eliminatorias sudamericanas Mundial 2026

Quinta jornada

Jueves 16 de noviembre

Bolivia vs. Perú – La Paz – 4:00 pm

Venezuela vs. Ecuador – Maturín – 6:00 pm

Colombia vs. Brasil – Barranquilla – 8:00 pm

Argentina vs. Uruguay – Buenos Aires – 8:00 pm

Chile vs. Paraguay – Santiago – 8:30 pm

Sexta jornada

Martes 21 de noviembre

Paraguay vs. Colombia – Asunción – 7:00 pm

Uruguay vs. Bolivia – Montevideo – 7:30 pm

Ecuador vs. Chile – Quito – 7:30 pm

Brasil vs. Argentina – Río de Janeiro – 8:30 pm

Perú vs. Venezuela – Lima – 10:00 pm

Los horarios son los de Venezuela.

