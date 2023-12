Este es el calendario de la Copa América 2024, que se disputará del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos.

Los horarios aún no han sido confirmados. Calendario sujeto a modificaciones.

Calendario Copa América Estados Unidos 2024

Fase de grupos

Jueves 20 junio

Grupo A – Argentina vs. Canadá / Trinidad y Tobago – Atlanta

Viernes 21 junio

Grupo A – Perú vs. Chile – Arlington

Sábado 22 junio

Grupo B – México vs. Jamaica – Houston

Grupo B – Ecuador vs. Venezuela – Santa Clara

Domingo 23 junio

Grupo C – Estados Unidos vs. Bolivia – Arlington

Grupo C – Uruguay vs. Panamá – Miami Gardens

Lunes 24 junio

Grupo D – Brasil vs. Costa Rica / Honduras – Inglewood

Grupo D – Colombia vs. Paraguay – Houston

Martes 25 junio

Grupo A – Chile vs. Argentina – East Rutherford

Grupo A – Perú vs. Canadá / Trinidad y Tobago – Kansas City (Kansas)

Miércoles 26 junio

Grupo B – Venezuela vs. México – Inglewood

Grupo B – Ecuador vs. Jamaica – Las Vegas

Jueves 27 junio

Grupo C – Panamá vs. Estados Unidos – Atlanta

Grupo C – Uruguay vs. Bolivia – East Rutherford

Viernes 28 junio

Grupo D – Paraguay vs. Brasil – Las Vegas

Grupo D – Colombia vs. Costa Rica / Honduras – Glendale

Sábado 29 junio

Grupo A – Argentina vs. Perú – Miami Gardens

Grupo A – Canadá / Trinidad y Tobago vs. Chile – Orlando

Domingo 30 junio

Grupo B – México vs. Ecuador – Glendale

Grupo B – Jamaica vs. Venezuela – Austin

Lunes 1 julio

Grupo C – Estados Unidos vs. Uruguay – Kansas City (Missouri)

Grupo C – Bolivia vs. Panamá – Orlando

Martes 2 julio

Grupo D – Brasil vs. Colombia – Santa Clara

Grupo D – Costa Rica / Honduras vs. Paraguay – Austin

Cuartos de final

Jueves 4 julio

Partido 25 – Primero Grupo A vs. Segundo Grupo B – Houston

Viernes 5 julio

Partido 26 – Primero Grupo B vs. Segundo Grupo A – Arlington

Sábado 6 julio

Partido 27 – Primero Grupo C vs. Segundo Grupo D – Las Vegas

Partido 28 – Primero Grupo D vs. Segundo Grupo C – Glendale

Semifinales

Martes 9 julio

Partido 29 – Ganador Partido 25 vs. Ganador Partido 26 – East Rutherford

Miércoles 10 julio

Partido 30 – Ganador Partido 27 vs. Ganador Partido 28 – Charlotte

Tercer lugar

Sábado 13 julio

Partido 31 – Perdedor Partido 29 vs. Perdedor Partido 30 – Charlotte

Final

Domingo 14 julio

Partido 32 – Ganador Partido 29 vs. Ganador Partido 30 – Miami Gardens.

Foto: Getty Images