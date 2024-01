Bryant Ortega: “No podemos cerrar el partido como queríamos”

La Vinotinto sub-23 tiene 2 puntos en 2 fechas, por lo que su opción de avanzar en el Preolímpico 2024 ha bajado a falta de la mitad del calendario de la fase de grupos.

“Estamos un poco decepcionados por el partido, son dos fechas en que tenemos el marcador arriba y no podemos cerrar el partido como queríamos“, repasó el mediocampista Bryant Ortega en la zona mixta del Brígido Iriarte.

La selección de Venezuela estuvo en ventaja ante Ecuador pero un tiro libre en la segunda parte le dio la igualdad a su rival. En la jornada inaugural, fue de dos goles la desventaja que recortó le Bolivia para también arrancarle un empate.

Ortega fue protagonista en la primera etapa por su juego y el pase de gol para Kevin Kelsy: “Bolivia me apretaba mucho, en el partido pasado no tuve mucha libertad. Ecuador me la dio más que Bolivia y pude hacer una asistencia, filtrar más balones y recibir más la pelota“.

El viernes, la Vinotinto descansará para la próxima semana medirse a Colombia y Brasil: “Ahora a enfocarnos en Colombia, matarnos contra Colombia y Brasil, sumar que es lo más importante, para darle alegría a la afición que nos viene a apoyar“.

“Estar tranquilos, salir con toda la esperanza del mundo, a hacer nuestro partido“, cerró el jugador venezolano.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo