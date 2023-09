Brujo Martínez marcó en el empate de Philadelphia con Cincinnati

El duelo de venezolanos en la MLS le dio un punto al Philadelphia Union de José Andrés Martínez y Jesús Bueno y otro punto al Cincinnati de Junior Moreno.

“Brujo” Martínez fue titular, disputó 63 minutos y anotó en el 23, en el empate 2-2 de su equipo como local.

Bueno fue quien ingresó por Martínez en el 63, recuperado de la molestia física que le dejó fuera de la Vinotinto hace pocos días.

When the crowd says “SHOOOOOT” he SHOOOOTS!!!

https://t.co/1ncJNQWNZ8#DOOP | #PHIvCIN 1-0

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) September 17, 2023