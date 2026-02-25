Brayan Palmezano anunciado por el Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira confirmó este miércoles al volante Brayan Palmezano como su más reciente fichaje.

«Otro talentoso blindará el mediocampo del Más Grande. Bienvenido, Brayan, será un gusto ver todo tu talento vestido de Aurinegro, estamos seguros que brillarás y disfrutarás del aliento de la mejor hinchada del país«, publicó el club tachirense en las redes sociales.

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Palmezano, de 25 años de edad, firmó con el conjunto aurinegro hasta diciembre de 2027. Su equipo más reciente fue el Atromitos griego, con pasos previos por el Huachipato chileno y el Zulia FC.

Táchira ya está concentrado en Ibagué, de cara al duelo de este jueves por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores ante el Deportes Tolima. El flamante refuerzo no está disponible para esta instancia de la competición.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo