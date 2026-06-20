Brasil y Paraguay se recuperaron con victorias

La segunda jornada del Mundial 2026 continuó con cuatro encuentros el viernes, que produjeron triunfos para las selecciones sudamericanas.

Brasil goleó 3-0 a Haití. El primer triunfo amazónico se labró con tres tantos en la primera mitad, de Matheus Cunha en el 23 y 36, y Vinícius Júnior en el 45+3.

Marruecos venció 0-1 a Escocia. El gol de la diferencia fue de Ismael Saibari en el 2. La escuadra africana dominó gran parte del encuentro y solo sufrió en el tramo final.

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Paraguay superó 0-1 a Turquía. Un gol de Matías Galarza en el 2 precedió a un ejercicio defensivo, acentuado tras la expulsión de Miguel Almirón en el cierre del primer tiempo.

Estados Unidos se impuso 2-0 ante Australia, con lo que clasificó a dieciseisavos de final. En otro partido de alto rendimiento, el anfitrión se apoyó en un autogol de Cameron Burgess en el 11 y una anotación de Alex Freeman en el 43.

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Foto: Yahoo