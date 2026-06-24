Brasil y México ganaron sus grupos

La primera tanda de partidos de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se jugó este miércoles.

Brasil goleó 0-3 a Escocia y ganó el Grupo C. Los goles fueron de Vinícius Júnior en los minutos 7 y 45+3, y Matheus Cunha en el 60.

Marruecos venció 4-2 a Haití y culminó en el segundo lugar. Un autogol de Bono adelantó al elenco caribeño en el 10, Achraf Hakimi igualó en el 39, Wilson Isidor marcó el segundo haitiano en el 43 e Ismael Saibari empató de nuevo en el 45+1.

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Soufiane Rahimi en el 78 y Gessime Yassine en el 89 certificaron la victoria marroquí.

México goleó 0-3 a Chequia y conquistó el Grupo A con marca perfecta. Los tantos llegaron en la segunda parte: Mateo Chávez en el 55, Julián Quiñones en el 61y Álvaro Fidalgo en el 90+4.

Sudáfrica superó 1-0 a Corea del Sur y se quedó con el segundo puesto. Thapelo Maseko en el 63 le dio la clasificación inédita al elenco africano.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo