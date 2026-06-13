Brasil se estrenó con un empate ante Marruecos

Este sábado, el Mundial 2026 registró un par de empates, entre ellos el de Brasil en su debut en la competición.

La Canarinha igualó 1-1 con Marruecos. El elenco africano tuvo mejor hacer en la primera parte, tomando ventaja en una definición de Ismael Saibari por arriba de Alisson en el minuto 21.

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Brasil empató en el 32 con una buena jugada de Vinícius Júnior, pero solo en la segunda parte pudo equilibrar las acciones.

Catar rescató un empate 1-1 ante Suiza. El cuadro europeo dominó el encuentro pero solo pudo marcar con un penal de Breel Embolo en el 17. En el 90+4 llegó la igualdad con un autogol de Miro Muheim.

Con el resultado, los cuatro equipos del Grupo B están igualados con 1 punto.

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Foto: Yahoo