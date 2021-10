Brasil no tendrá a Matheus Cunha contra la Vinotinto por lesión

El técnico de la selección brasileña, Tite, desconvocó este viernes por lesión al delantero Matheus Cunha de la preparación para la triple jornada de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 frente a Venezuela, Colombia y Uruguay.

Cunha, de 22 años, sufre una lesión muscular en el abductor del muslo izquierdo y no conseguirá recuperarse a tiempo para los compromisos de la Canarinha, según informó la CBF.

La comisión técnica de la pentacampeona del mundo tomó la decisión de apartar de la lista al joven ariete, campeón olímpico en Tokio 2020, después de analizar los exámenes que le envió el Atlético Madrid.

Cunha, en las filas del equipo español desde agosto pasado, también se puso en contacto con los preparadores del combinado nacional para comunicarles la lesión, de acuerdo con la CBF.

El atacante del Basilea suizo Arthur Cabral sustituirá a Matheus Cunha. Convocado por primera vez con la absoluta Cabral, de 23 años, dijo en declaraciones a la CBF que la llamada de la selección le dejó “atónito”.

“Estaba en casa, eran como las nueve, y me llamó un número desconocido de Río de Janeiro. Normalmente no atiendo, pero hoy sí y era Juninho (Paulista, coordinador de la selección brasileña). Me acuerdo hasta que se presentó. Ahí me quedé en shock“, explicó.

Cabral aseguró que ha evolucionado “mucho tácticamente” desde que llegó al Basilea y cree que puede “adecuarse al estilo de juego” de la selección sin dificultades.

“Me gusta estar entre los centrales, pero también tengo calidad para actuar fuera del área“, apuntó Cabral, que tiene al exdelantero Ronaldo como principal referente.

La selección brasileña realizará su primer entrenamiento el próximo lunes en Bogotá, desde donde partirá para enfrentarse a Venezuela el día 7, en Caracas.

