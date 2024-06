Botafogo-Palmeiras destaca entre los cruces de octavos de Libertadores

Este lunes, la Conmebol realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a pesar de que restan partidos de la fase de grupos por jugarse.

En la máxima competición continental se producirá un choque entre equipos brasileños (Botafogo-Palmeiras) y otro entre argentinos (Talleres-River Plate).

El vigente campeón, Fluminense, se medirá a un equipo del grupo C, que se definirá este semana con los partidos reprogramados por la emergencia climática en Rio Grande do Sul.

The Strongest ya está clasificado y el otro que avanzará en esa llave se definirá entre Huachipato y Gremio.

Los octavos de la Libertadores se disputarán en agosto.

Octavos de final – Copa Libertadores 2024

San Lorenzo (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA)

Nacional (URU) vs. Sao Paulo (BRA)

Flamengo (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Colo Colo (CHI) vs. Junior (COL)

Talleres (ARG) vs. River Plate (ARG)

Peñarol (URU) vs. 1o. Grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio)

Botafogo (BRA) vs. Palmeiras (BRA)

2o. Grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio) vs. Fluminense (BRA)

En la Sudamericana se sortearon los octavos de final, también a falta de que cierre del grupo C, que definirá al segundo ubicado entre Delfín e Internacional.

Adicionalmente, resta conocer uno de los terceros de grupo en la Libertadores, entre Huachipato, Gremio y Estudiantes de La Plata.

Como ganadores de grupos ya están clasificados a los octavos tres clubes de Argentina y Brasil, junto a uno de Colombia y Paraguay.

Los segundos de grupo se medirán a los terceros de grupo de la Libertadores en la ronda de playoffs, que define sus cruces de acuerdo a su puntuación en los grupos y se jugará en julio tras la Copa América. Los ochos clasificados irán a los octavos, que se disputarán en agosto.

Octavos de final – Copa Sudamericana 2024

Ganador Playoff G vs. Fortaleza (BRA)

Ganador Playoff A vs. Corinthians (BRA)

Ganador Playoff B vs. Belgrano (ARG)

Ganador Playoff H vs. Racing (ARG)

Ganador Playoff D vs. Sportivo Ameliano (PAR)

Ganador Playoff E vs. Cruzeiro (BRA)

Ganador Playoff C vs. Independiente Medellín (COL)

Ganador Playoff F vs. Lanús (ARG)

Clasificados a los playoffs – Copa Sudamericana 2024

Segundos de grupo: Always Ready, Universidad Católica (ECU), Delfín o Internacional, Boca Juniors, Athletico Paranaense, Racing (URU), Cuiabá, RB Bragantino.

Terceros de grupo de Libertadores: Cerro Porteño, Barcelona SC, Huachipato o Gremio o Estudiantes La Plata, Liga de Quito, Palestino, Independiente del Valle, Rosario Central, Libertad.

