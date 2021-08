Bolivia incorporó a camerunés nacionalizado en la lista para las eliminatorias

El defensor camerunés Marc Enoumba, naturalizado boliviano, ha sido convocado a la selección de Bolivia por el técnico venezolano César Farías para los partidos contra Colombia, Uruguay y Argentina en las tres próximas fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) difundió este lunes un comunicado que informa sobre la decisión del cuerpo técnico de la Verde de convocar a Enoumba “para encarar la triple fecha de septiembre de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022″.

El camerunés llegó a Bolivia en 2016 y jugó en equipos de ligas inferiores hasta que en 2018 fichó por el Always Ready, que ese año ascendió a la División Profesional boliviana.

Enoumba, que permanece en el Millonario de El Alto, completó en julio pasado los trámites para naturalizarse boliviano, un suceso que compartió en Instagram en un mensaje en el que aseguró que esto le permitía “continuar luchando y dando lo mejor” de sí por Bolivia.

La Verde inició su preparación para las fechas 9, 6 y 10 con una decena de los 26 futbolistas llamados por Farías que se unieron a la concentración el domingo en La Paz.

Estos jugadores, todos de clubes locales, cumplieron previamente con los protocolos de bioseguridad, incluidas pruebas PCR, para sumarse a los entrenamientos, según información de la FBF.

Los mediocampistas Alejandro Chumacero, del Unión Española de Chile, y Luis Haquin, del también chileno Deportes Melipilla, serán los primeros “extranjeros” en unirse a la convocatoria, señaló la federación.

Su arribo a La Paz está previsto para este martes, mientras que se espera tener a toda la plantilla completa hasta el sábado, según la misma fuente.

Porteros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor), Rubén Cordano (Bolívar).

Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Jesús Sagredo (The Strongest), José Sagredo (The Strongest), Sebastián Reyes (Wilstermann), Luis Haquin (Deportes Melipilla, CHI), Marc Enoumba (Always Ready).

Mediocampistas: Diego Wayar (The Strongest), Jeyson Chura (The Strongest), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Ramiro Vaca (Beerschot, BEL), Alejandro Chumacero (Unión Española, CHI).

Delanteros: Juan Carlos Arce (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro-BRA).

EFE

Foto: Archivo

Lavinotinto.com