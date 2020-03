Bolivia enfrentará las eliminatorias con una lista amplia

Internacional

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, convocó a 47 jugadores, incluidos cinco “extranjeros”, para su estreno en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 ante Brasil y Argentina.

La nómina boliviana incluye al delantero Marcelo Moreno Martins, que acaba de retornar al Cruzeiro brasileño, además de los centrocampistas Henry Vaca, del Atlético Goianiense, también de Brasil, y Danny Bejarano, del Lamia griego.

También fueron convocados el zaguero Luis Haquin y el mediocampista Alejandro Chumacero, ambos del Puebla mexicano.

Los equipos locales con más jugadores llamados a la Verde son el The Strongest, con 12, y el Bolívar, con 11.

El campeón Wilstermann aportará 6 jugadores, el Blooming 5 y el Always Ready 3, mientras que el Nacional Potosí, Municipal Vinto, Oriente Petrolero, Royal Pari y Aurora estarán representados por un futbolista cada uno.

Entre los jugadores de clubes bolivianos destacan el meta Carlos Lampe, el experimentado delantero Juan Carlos Arce y el juvenil Víctor Abrego, que tuvo una participación brillante en el reciente Preolímpico en Colombia.

En la primera jornada de las eliminatorias Bolivia visitará a Brasil el 27 de marzo y cuatro días después recibirá a Argentina en el estadio Hernando Siles de La Paz en la segunda fecha.

Farías planea tener dos equipos para las eliminatorias, uno para disputar los partidos en su bastión en La Paz, a más de 3.600 metros de altitud, y otro para los encuentros en el exterior.

Loading...

Con ese fin, un grupo trabajará en La Paz y otro en la cuidad oriental de Santa Cruz, a 400 metros sobre el nivel del mar.

La preparación comenzará este jueves en ambas ciudades, informó la Federación Boliviana de Fútbol.

Porteros: Daniel Vaca (The Strongest), Jimmy Roca (Nacional Potosí), Jhohan Gutiérrez (Municipal Vinto), Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar), Rodrigo Banegas (Oriente Petrolero).

Defensas: Luis Demiquel (The Strongest), Saúl Torres (The Strongest), Gabriel Valverde (The Strongest), José Sagredo (The Strongest), Carlos Añez (The Strongest), Marvin Bejarano (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Jorge Enrique Flores (Bolívar), Adrián Jusino (Bolívar), Luis Gutiérrez (Bolívar), Oscar Ribera (Bolívar), Alejandro Meleán (Wilstermann), Sebastián Reyes (Wilstermann), Julio César Pérez (Blooming), Jesús Sagredo (Blooming), Guimer Justiniano (Royal Pari), Luis Haquin (Puebla, MEX).

Mediocampistas: Raúl Castro (The Strongest), Diego Wayar (The Strongest), Rudy Cardozo (The Strongest), Jhasmani Campos (The Strongest), Walter Veizaga (The Strongest), Erwin Saavedra (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Leonardo Vaca (Bolívar), Erwin Junior Sánchez (Blooming), Edward Vaca (Blooming), Leonel Justiniano (Wilstermann), Paul Arano (Wilstermann), Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Christian Árabe (Always Ready), Danny Bejarano (Lamia, GRE), Henry Vaca (Atlético Goianiense, BRA), Alejandro Chumacero (Puebla, MEX).

Delanteros: Juan Carlos Arce (Bolívar), Víctor Abrego (Bolívar), César Menacho (Blooming), Yasmani Duk (Aurora), Ricardo Pedriel (Wilstermann), Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro, BRA).

EFE

Foto: Archivo

Lavinotinto.com