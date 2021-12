Bolivia dio la convocatoria para el partido con la Vinotinto de enero

La selección boliviana iniciará su preparación para la próxima doble fecha de las eliminatorias el 4 de enero, por lo que dio a conocer la lista de convocados para los choques contra Venezuela y Chile.

El técnico César Farías citó a 34 jugadores, mayormente de clubes del torneo altiplánico, sin dejar de lado a legionarios como Marcelo Moreno Martins y Carlos Lampe.

La preparación se hará en La Paz, de cara al partido de visitante con la Vinotinto, el 28 de enero en Barinas, y el de local, 1 de febrero ante la Roja.

Bolivia tiene 15 puntos en el premundial y está a dos de los puestos de clasificación a Catar 2022.

Porteros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, ARG), Rubén Cordano (Bolívar), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor).

Defensas: Jesús Sagredo (The Strongest), Adrián Jusino (The Strongest), José Sagredo (The Strongest), Diego Bejarano (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Marc Enoumba (Always Ready), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Jairo Velasco (Guabirá), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz), Leonardo Zabala (Santos, BRA), Jairo Quinteros (Inter Miami, EUA).

Mediocampistas: Rodrigo Ramallo (Always Ready), Fernando Saucedo (Always Ready), Juan Carlos Arce (Always Ready), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Rai Lima (Real Tomayapo), Franz González (Real Santa Cruz), Alejandro Chumacero (Sin equipo).

Delanteros: Bruno Miranda (Bolívar), Víctor Ábrego (Bolívar), César Menacho (Bolívar), John García (Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (The Strongest), José Flores (The Strongest), Juan Carlos Montenegro (Guabirá), Nelson Orozco (Blooming), Miguel Terceros (Santos, BRA), Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro, BRA).

