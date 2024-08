Bolivia definió su convocatoria para medirse a la Vinotinto

La selección de Bolivia hizo pública este viernes la lista de convocados para los compromisos de eliminatorias de septiembre ante Venezuela y Chile.

El nuevo seleccionador de la Verde, Oscar Villegas, indicó en una rueda de prensa que en la citación le dará espacio a la “renovación, acompañada de jugadores de experiencia que puedan ser referente para los más jóvenes“.

Además de técnico, Bolivia estrenará sede en la doble tanda premundialista, ya que el 5 de septiembre recibirá a la Vinotinto en El Alto, una ciudad a mayor altitud que La Paz.

Esta es una de las razones por la que la base de los 27 jugadores llamados milita en los clubes paceños Bolívar y The Strongest junto al alteño Always Ready.

El 10 de septiembre, la Verde visitará a Chile en Santiago.

Porteros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar), Bruno Poveda (Wilstermann).

Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta, BRA), Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Torrez (Santos, BRA), José Sagredo (Bolívar), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Luis Paz (Bolívar).

Mediocampistas: Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazaz (Always Ready), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, BRA), Gabriel Villamil (Liga de Quito, ECU), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Gabriel Montaño (Aurora), Boris Céspedes (Yverdon, SUI), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Bolívar).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos, BRA), Lucas Chávez (Bolívar), Moisés Paniagua (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Kalamata, GRE).

