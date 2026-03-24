Barquisimeto en el primer lugar del Centro Occidental

Entre el sábado y el lunes se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la quinta jornada de la Temporada 2026 de la segunda división.

En el Grupo Centro Occidental, Deportivo Lara venció 0-1 a Real Frontera. El gol fue de Ronaldo Peña en el minuto 49.

Barquisimeto SC ganó 2-1 ante Atlético Barinas. Por el dueño de casa anotó Carlos Gil en el 63 y Aarón Rodríguez en el 83. Por el visitante lo hizo Jhonaiker Marchán en el 29.

Zamora FC B y Atlético El Vigía empataron 0-0.

El domingo, Academia Puerto Cabello B triunfó 1-0 a Yaracuyanos FC. El gol de la diferencia fue de Fabricio Baptista en el 49.

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Ureña SC tuvo fecha libre.

El grupo está encabezado por Barquisimeto con 10 puntos, seguido de Lara con 8.

En el Grupo Oriental, Marítimo de La Guaira superó 0-1 a Aragua FC. El tanto rojiverde fue de Enmanuel Moreno en el minuto 12.

El domingo, Dynamo Puerto y Ávila FC empataron 1-1. Ricardo Martins en el 49 de penal y Jean Polo en el 52 anotaron.

El domingo, Deportivo Miranda y Mineros de Guayana igualaron 0-0.

El lunes, Bolívar SC superó 0-1 a Monagas SC B. El gol fue de Starling Yendis en el 24.

El puntero de la zona es Bolívar con 9 puntos, seguido de Miranda con 8.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Barquisimeto SC