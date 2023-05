Bárbara Olivieri marcó su primer gol con el Houston Dash

La venezolana Bárbara Olivieri anotó en la victoria del Houston Dash ante el Chicago Red Stars en la NWSL Challenge Cup.

La volante disputó todo el encuentro, abrió el marcador en el minuto 5 y vio la amarilla en el 86, en el triunfo 2-0 de su equipo.

Es el primer gol de Olivieri con su nuevo club, con el que ha visto acción en 2 partidos de copa y está a la espera de debutar en la liga estadounidense.

Houston está en el segundo lugar del grupo Central de la competición, con 3 puntos en 2 encuentros.

Not bad for your first NWSL goal, @barbolivieri!#DTFO pic.twitter.com/R7pJ4aoGWD

— Houston Dash (@HoustonDash) May 4, 2023