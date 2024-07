Bárbara Olivieri anotó el gol del triunfo de Houston Dash ante Tigres

El Houston Dash de Bárbara Olivieri venció al Tigres Nuevo León en la segunda fecha de la Summer Cup 2024.

La atacante venezolana ingresó en el minuto 75 y en el 82 marcó el gol del 2-1 definitivo a favor del conjunto estadounidense ante el mexicano.

La NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup es un torneo que se puso en marcha a partir de este año con 14 equipos de la liga estadounidense y seis de la mexicana, equivalente a la Leagues Cup masculina.

La fase de grupos coincidirá con la pausa en la NWSL por los Juegos Olímpicos.

Houston Dash está en el segundo lugar del grupo C, con 3 puntos en 2 jornadas.

