Argentina estrenó el título mundial con triunfo ante Panamá

La primera selección sudamericana en ver acción en la fecha FIFA de marzo fue la de Argentina, que venció 2-0 a la de Panamá en el Monumental de Buenos Aires.

El encuentro fue rodeado de diversos homenajes de la afición sureña a la Albiceleste, en su primer partido oficial desde que logró el tercer título mundial de su historia en diciembre.

El seleccionador Lionel Scaloni usó el once que se coronó en Catar y sus dirigidos manejaron el trámite sin grandes contratiempos. Los tantos fueron obra de Thiago Almada en el minuto 78 y Lionel Messi en el 89.

Panamá usó una plantilla alterna, debido a que tendrá la próxima semana compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf, que incluyó a cuatro futbolistas de la Liga Futve: Iván Anderson, Jiovany Ramos, Richard Peralta y Alfredo Stephens.

Los cuatro jugaron todo el partido y Ramos -central del Deportivo Táchira- fue el capitán panameño.

Entre viernes y sábado, siete conjuntos sudamericanos más -incluida la Vinotinto– disputarán amistosos.

Partidos selecciones sudamericanas – Fecha FIFA marzo 2023

Jueves 23 marzo

Argentina 2-0 Panamá

Viernes 24 marzo

Australia vs. Ecuador 5:00 am

Japón vs. Uruguay 6:30 am

Corea del Sur vs. Colombia 7:00 am

Uzbekistán vs. Bolivia 2:00 pm

Arabia Saudita vs. Venezuela 3:00 pm

Sábado 25 marzo

Alemania vs. Perú 3:45 pm

Marruecos vs. Brasil 6:00 pm

Lunes 27 marzo

Chile vs. Paraguay 8:30 pm

Martes 28 marzo

Australia vs. Ecuador 4:30 am

Japón vs. Colombia 6:20 am

Corea del Sur vs. Uruguay 7:00 am

Uzbekistán vs. Venezuela 2:00 pm

Arabia Saudita vs. Bolivia 3:00 pm

Marruecos vs. Perú 5:30 pm

Argentina vs. Curazao 7:30 pm

Los horarios son los de Venezuela.

Lavinotinto.com

Foto: Twitter Fepafut