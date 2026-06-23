Argentina es el primer sudamericano clasificado a dieciseisavos

Este lunes tuvieron actividad en el Mundial 2026 los grupos I y J, con la confirmación del primer cuadro sudamericano en la siguiente ronda.

Argentina venció 2-0 a Austria. En un partido en el que fue de menos a más, la Albiceleste contó con goles de Lionel Messi en los minutos 38 y 90+5.

El actual campeón defensor avanzó a los dieciseisavos de final y como ganador de su grupo.

Esto debido al triunfo 1-2 de Argelia ante Jordania. Nizar Al Rashdan adelantó al conjunto asiático en el 36 pero el africano fue mejor en el duelo árabe y remontó con Ahmed Benbouali en el 69 y Amine Gouiri en el 82.

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Francia goleó 3-0 a Irak. Kylian Mbappé en el 14 y 54, y Ousmane Dembélé en el 66 marcaron por el once galo. El partido fue suspendido durante dos horas -al medio tiempo- por amenaza de tormenta eléctrica, el primer caso en la actual edición.

Noruega ganó 3-2 a Senegal. Marcus Pedersen en el 43 y Erling Haaland en el 48 y 58 anotaron por el elenco europeo, su par africano respondió y descontó dos veces con Ismaïla Sarr en el 53 y 90+3.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo