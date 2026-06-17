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Argentina arrancó con triunfo ante Argelia

17 de junio, 2026

La jornada del martes del Mundial 2026 incluyó tres partidos con triunfos para los favoritos Argentina y Francia.

Argentina venció 3-0 a Argelia, primera victoria sudamericana en el certamen. En un partido que controló de principio a fin, los goles fueron de Lionel Messi en los minutos 17, 60 y 76.

Francia superó 3-1 a Senegal. Luego de un primer tiempo sin dominador, la escuadra europea brilló en la segunda mitad apoyada en tantos de Kylian Mbappé en el 66 y 90+6 y de Bradley Barcola en el 82. Descontó Ibrahim Mbaye en el 90+5.

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Noruega goleó 1-4 a Irak. Erling Haaland se estrenó en Mundiales marcando en el 29 y 43, en medio el empate parcial de Aymen Hussein en el 39. Leo Ostigard destrabó con un cabezazo en el 76 y un autogol de Hussein cerró la cuenta en el 90+6.

En la madrugada del miércoles, Austria se impuso ante Jordania 3-1. Romano Schmid adelantó al cuadro centroeuropeo en el 20, Ali Olwan empató en el 50,  Yazan Al Arab anotó en propia puerta en el 77 y Marko Arnautovic en el 90+12 de penal completó el resultado, en un duelo de ida y vuelta.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

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