Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Anzoátegui FC anunció sus primeras altas

16 de enero, 2026

Anzoátegui FC confirmó tres incorporaciones para la Temporada 2026 de la primera división.

El equipo portocruzano anunció los fichajes del portero Wilbert Hernández, el zaguero Junior Alberto Moreno y el mediocampista Abrahan Moreno.

Loading...

El conjunto dirigido por Adrián Sánchez continuó su preparación en Puerto La Cruz, de cara a su segunda campaña en la máxima categoría del fútbol venezolano.

Anzoátegui debutará en el Torneo Apertura como visitante ante el Deportivo Táchira en un par de semanas.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Anzoátegui FC

Share
Tweet
Share
Share
Lea también