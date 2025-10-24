Anzoátegui FC anunció siete bajas

Anzoátegui FC hizo públicos nuevos movimientos en su plantilla tras completar su participación en la Temporada 2025, al dar de baja a siete futbolistas.

Christian Santos y Anthony Graterol, los argentinos Alejo Antilef, Ezequiel Gnemmi, Rafael Sangiovani y Gonzalo Villarreal, y el colombiano Yeison Bossa son los jugadores que salieron del plantel portocruzano.

Estas desvinculaciones son anunciadas pocos días después de la confirmación de la salida del cuerpo técnico encabezado por Leonardo González.

Anzoátegui se estrenó este año en la primera división y culminó en el noveno puesto de la tabla acumulada, sin derecho a cupo internacional para 2026.

