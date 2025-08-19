Buscar
América de Murillo eliminado de la Sudamericana

19 de agosto, 2025

El América de Cali de Jhon Murillo se despidió de la Copa Sudamericana tras caer ante Fluminense en los octavos de final.

El volante fue titular y disputó 61 minutos, en la derrota 2-0 del cuadro colombiano ante el brasileño.

El conjunto caleño quedó eliminado con un global de 4-1.

Murillo cerró su participación en el certamen continental con 2 partidos disputados y 1 gol anotado.

Fluminense, que no contó con el lesionado Yeferson Soteldo, se medirá en cuartos de final al vencedor de la llave entre argentinos de Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Foto: Getty Images

