Álvaro Pereira: “No me gusta encasillarme en una sola posición”

Primera División

El uruguayo Álvaro Pereira, flamante refuerzo del Estudiantes de Mérida, espera incorporarse pronto a los trabajos para la Temporada 2021.

“Investigué un poco de la institución y me sedujo. La obsesión que hay por la tercera estrella fue otro de los motivos que reafirmó mi deseo de ir a Estudiantes, además de que yo fui compañero y muy amigo de Carlos De Castro“, comentó el lateral, en declaraciones difundidas por el once andino.

Pereira acordó por dos años con el conjunto rojiblanco, en lo que ha representado un sonoro fichaje en las cercanías al aniversario 50 de la institución.

Loading...

“Sé que es un año especial por el 50 aniversario y sé el desafío que tenemos. Así que desde que me toque ponerme la camiseta y defender el escudo pondré los logros grupales por encima de los personales“, aseguró “Palito”.

El internacional uruguayo indicó que ya ha estado en contacto con el técnico Leonel Vielma y que está dispuesto a jugar en varias posiciones del sector izquierdo del campo.

“No me gusta encasillarme en una sola posición. Si bien en los últimos años he jugado de lateral, en la selección uruguaya me ha tocado jugar de medio, también lo he hecho de central por izquierda o stopper“, repasó Pereira.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo