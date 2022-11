Alfaro: “Para mí era un jugador elegible”

El seleccionador ecuatoriano Gustavo Alfaro dio declaraciones luego de que su selección se instalase en Catar para el Mundial, en el que debutará el domingo.

Uno de los temas fue el de la ausencia de Byron Castillo, que no fue convocado para evitar nuevos procesos en contra de la Tri por la nacionalidad del jugador.

“Mi intención era que Byron esté con nosotros, él tenía que estar con nosotros y el plantel quería, pero son decisiones que uno las respeta porque hay cosas que yo no las sé y que no puedo saber cómo son porque no tengo la capacidad ni el conocimiento para resolverlo“, afirmó el estratega de origen argentino.

“El mismo dolor grande que nos genera no tenerlo es en el sentido opuesto el compromiso que nos impulsa para saber que esa camiseta 6 que quería usar Byron nosotros vamos a tratar de defender y que todo lo que hagamos más allá de dedicar al pueblo ecuatoriano se lo vamos a dedicar a Byron en particular“, agregó Alfaro.

Loading...

El técnico indicó que evaluó hasta el final contar con el lateral. Ecuador fue la última selección en dar la lista para Catar 2022: “Fue una decisión muy difícil. Fueron 10 horas muy difíciles. Para mí era un jugador elegible“.

“La Copa del Mundo no empieza el domingo, empezó en octubre cuando jugamos con Argentina, ahí empezó Ecuador la Copa del Mundo. Si el jugador era elegible para la Copa del Mundo era elegible para el final de la Copa“, remarcó.

Por otro lado, Alfaro fue enfático en negar que la situación de Castillo le hizo evaluar dejar la selección ecuatoriana: “¿Y perderme esto? No“.

Ecuador se medirá el domingo a Catar, en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo