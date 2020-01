Alexis Messidoro se incorporó a Estudiantes

Primera División

El argentino Alexis Messidoro ya está entrenando con Estudiantes de Mérida, de cara al campeonato nacional y la Copa Libertadores.

“Si no demuestro dentro de la cancha los clubes por los cuales pasé no sirve de nada. Trataré de dar lo mejor si llegan las oportunidades de parte del técnico“, comentó el volante al cuerpo de prensa académico.

De 22 años de edad, el sureño acumula experiencia en conjuntos como el Boca Juniors argentino y el Cruzeiro brasileño.

Loading...

Messidoro se incorporó el lunes al cuadro emeritense, con el que volverá a disputar la máxima competición continental.

“Me habló el técnico y la verdad eso suma para tomar una decisión. Eso quiere decir que el técnico me va a tomar en cuenta y me dio la confianza, me siento importante“, aseguró el mediocampista.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida