AIFI ganó el repechaje de la segunda división

Fundación AIFI completó el grupo de clasificados a los cuartos de final de la Temporada 2021 de la segunda división al superar en el partido de repechaje a Real Frontera.

El compromiso, disputado en el estadio Brígido Iriarte caraqueño, se definió con marcador de 2-1 en el tiempo extra.

En el minuto 10, Abigaíl Fermín abrió la cuenta para los guayaneses, mientras que en el 31, Heiber Díaz igualó de penal. En el 120, Carlos Gorrochotegui anotó el tanto definitivo.

AIFI se medirá en la siguiente ronda a Atlético La Cruz, ganador del grupo Oriental en la ronda regular.

Cuartos de final – Ida

Sábado 23 octubre

C TFC Maracaibo vs. Academia Rey

D Bolívar SC vs. Libertador FC

24 octubre

A ULA FC vs. Ureña SC

B Fundación AIFI vs. Atlético La Cruz

Cuartos de final – Vuelta

Miércoles 27 octubre

C Academia Rey vs. TFC Maracaibo

B Atlético La Cruz vs. Fundación AIFI

A Ureña SC vs. ULA FC

D Libertador FC vs. Bolívar SC

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Liga Futve 2