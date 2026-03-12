Adrián Sánchez no dirigirá más al Anzoátegui FC

Adrián Sánchez se convirtió en el segundo director técnico de la primera división en caer esta semana, tras el anuncio hecho por el Anzoátegui FC.

«La junta directiva de Anzoátegui FC anuncia que el director técnico Adrián Sánchez ha finalizado su ciclo como director técnico de la institución«, indicó un comunicado del cuadro portocruzano.

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«El entrenador seguirá trabajando con el equipo desde la dirección deportiva y seguirá trabajando en el desarrollo de nuestra institución«, agregó la nota oficial.

Sánchez asumió el banquillo del conjunto anzoatiguense para el actual Torneo Apertura, sumando 4 puntos en 6 partidos.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo