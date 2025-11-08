Academia Puerto Cabello clasificó a la Final del Clausura

Este sábado inició la última jornada de la Fase Final del Torneo Clausura 2025, con los dos partidos del Cuadrangular A.

Deportivo La Guaira y Academia Puerto Cabello igualaron 0-0 en el Olímpico capitalino, con lo que el elenco fortinero ganó el grupo con 13 puntos.

El resultado confirmó la clasificación de Puerto Cabello a la Final del semestre, en la cual se medirá a Carabobo FC o Caracas FC.

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Monagas SC venció 1-0 a Zamora FC. El gol del panameño Juan Villalobos en el minuto 80 le dio los únicos 3 puntos del cuadrangular al conjunto oriental.

Zamora quedó eliminado, pese a que el martes completará con Puerto Cabello el partido suspendido al medio tiempo de la fecha 4.

La derrota zamorana confirmó al último clasificado por Venezuela a copas internacionales para 2026: Metropolitanos FC obtuvo el billete a la Copa Sudamericana por la tabla acumulada.

El domingo cerrará el Cuadrangular B con Deportivo Táchira-Metropolitanos y Carabobo-Caracas.

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Foto: Prensa Liga Futve