42 selecciones ya tienen cupo al Mundial 2026

La fecha FIFA de noviembre cerró el grupo de selecciones clasificadas directamente al Mundial 2026, así como definió las que se jugarán los últimos boletos en el repechaje.

La última confederación en certificar sus clasificados fue Concacaf. Haití y Curazao -que debutará en la Copa del Mundo- marcaron la primera presencia de equipos del Caribe en un Mundial en el actual siglo.

Panamá fue la única selección de Centroamérica en sellar su pase, ya que Costa Rica y Honduras quedaron eliminadas en la jornada final.

Las eliminatorias europeas completaron la primera ronda esta semana y Bélgica, España, Suiza, Austria y Escocia aseguraron su presencia en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

16 escuadras de la UEFA pugnarán por los cuatro cupos restantes en marzo.

Otros 6 elencos del resto del mundo irán por los dos clasificados vía repechaje intercontinental, también en marzo.

Loading...

Las 42 selecciones ya clasificadas -junto a 6 cupos que aún no estarán definidos- estarán en el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

AFC: Arabia Saudita, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania (debutante), Uzbekistán (debutante).

CAF: Argelia, Cabo Verde (debutante), Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

Concacaf: Canadá (sede), Estados Unidos (sede), México (sede), Curazao (debutante), Haití, Panamá.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

OFC: Nueva Zelanda.

UEFA: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suiza.

Selecciones clasificadas al repechaje del Mundial 2026

UEFA: Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Gales, Italia, Irlanda, Irlanda del Norte, Kosovo, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Suecia, Turquía, Ucrania.

Intercontinental: Bolivia, Jamaica, Irak, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Surinam.

Lavinotinto.com

Foto: FIFA